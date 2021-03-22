شكرا لقرائتكم خبر عن «صمود» يواصل تألقه ويحلق ببطولة الإمارات في مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجواد «صمود» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب بطولة الإمارات للخيول العربية (الفئة الأولى)، ضمن حفل مضمار أبوظبي الرابع عشر الذي أقيم مساء الأحد.

وحلق «ضرغام عذبة» لعذبة للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، بلقب داربي الإمارات العربي (هيبة)، بينما ذهب لقب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة (الفئة الثالثة)، إلى الجواد «إيريش فريدم».

ونجح «صمود» في مواصلة تألقه في الموسم وحلق بلقب الشوط السادس الرئيسي من بطولة الإمارات، لمسافة 2200، ونال الجائزة التي بلغت مليون درهم، بعد أن تفوق على جميع المنافسين بقيادة ريتشارد مولن وترك الوصافة إلى «داجو لوتو»، بفارق كبير بلغ 4 أطوال وبزمن قدره 2:28:08 دقيقة.

وانتزع «ضرغام عذبة» لعذبة للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود لقب الشوط الخامس من سباق بطولة ديربي الإمارات بقيادة ريتشارد مولن، ونجح في قطع مسافة 2200 متر، بزمن قدره 2:32:24 دقيقة، وحل ثانياً بفارق 0.75 طول عن «مجيب» بقيادة فابريس فيرون.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وظفر «آيرش فريدم» لعائلة مورايس، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة أنطونيو فريز، بلقب سباق بطولة أبوظبي «الفئة الأولى» لمسافة 2200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، وقطع المسافة في 2:17:44 دقيقة، وحل ثانياً بفارق 2.25 «ماجستيك مامبو».

وفي ضربة البداية في الشوط الأول، في سباق جبل جيس لمسافة 1600 متر حيث توجت «روعة الريف» لإسطبلات العجبان بزمن قدره 1:48:57 دقيقة، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وحل ثانياً بفارق كتف «رالي» للوثبة للسباقات بقيادة ريان كوراتولو.

وسيطرت خيول خالد خليفة النابودة على المركزين الأول والثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، عبر «نوف كي بي» التي أحرزت المركز الأول بقيادة الفارس ريتشارد مولن بزمن قدره 1:33:47 دقيقة.

وتوج «أيه أف سفن سكاير» لحميد المنصوري، بلقب سباق «جبل حفيت» لمسافة 1200 متر في الشوط الثالث قاطعاً المسافة في 1:20:00 دقيقة، بقيادة برناردو بينيرو.

وذهب لقب سباق جبل الفاية إلى «جبلاني» للخيالة السلطانية العمانية في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر بقيادة اشتيبان مازور الذي قطع المسافة في 2:31:48 دقيقة.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.