شكرا لقرائتكم خبر عن المناخ والزيادة السكانية وراء اندثار المدن في4000 قبل الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أرجعت دراسة لجامعتي "دورهام" البريطانية و"لودفيج ماكسيميليان" الألمانية انهيار بعض المدن الأولى في العالم إلى الزيادة السكانية وتغير المناخ منذ 4000 عام، موضحة أن سكان هذه المدن المزدهرة،لا سيما في الشرق الأوسط ، لم يتمكنوا من زراعة الغذاء حيث انخفض معدل هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وأوضحت الدراسة أن المدن المدفونة الآن في سوريا والعراق ولبنان ومنطقة بلاد ما بين النهرين القديمة تعرضت للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وأُجبر سكانها بذلك على ترك منازلهم أو الموت جوعاً.

وقال دان لورانس الأستاذ المشارك في علم آثار الشرق في جامعة "دورهام" والمؤلف الرئيسي للدراسة: دفع المناخ المدن إلى الهاوية، ومن المحتمل أن يكون نذير شؤم للبشرية اليوم، لأننا نواجه أزمة مناخ عالمية وزيادة سريعة بعدد السكان في جميع أنحاء العالم.

وأجرى العلماء دراستهم على بيانات من قطع أثرية متعددة تغطي 1500 بلدة بما في ذلك 200 مدينة تعود إلى 4000 قبل الميلاد، وهي دراسة من أوسع التحليلات للاتجاهات السكانية في المنطقة خلال عصر بلاد ما بين النهرين. وكانت هذه المواقع تحتوي على عدد أكبر من الأشياء المؤرخة بالكربون وموطناً لعدد أكبر من الأشخاص مقارنة بتلك التي تحتوي على عدد أقل من القطع الأثرية. واكتشف الفريق ارتفاعاً حاداً في عدد السكان وتضاعف ثلاث مرات في 2600 قبل الميلاد قبل أن تأخذ الأمور منعطفاً نحو الأسوأ.

ويسمي لورانس هذا «الازدهار قبل الكساد». وقال: «في الشرق الأوسط أصبح الجو أكثر جفافاً وانخفض معدل هطول الأمطار بشكل أكبر، إذ انخفض بنسبة تتراوح بين 7و 50 في المائة خلال فترة قصيرة، وفقاً لسجلات المناخ، وبمرور الوقت تدهورت القدرة الطبيعية وتسببت في جفاف»

ويأمل الفريق في إجراء المزيد من التحقيق من خلال البحث عن علامات الجوع في الرفات البشرية التي عثر عليها في مختلف المواقع الأثرية في المنطقة.