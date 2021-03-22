شكرا لقرائتكم خبر عن «الحناء».. حكاية منقوشة بطريقة الجدات في أيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

بعد جمع أوراق شجرة الحناء يتم تعريضها للشمس إلى أن تجف تماماً فتصبح جاهزة للطحن في المنحاس، ثم يتم دقها إلى أن تتحول لذرات دقيقة كما تفعل خديجة صالح حمادي الشحي، وهي تستعرض أمام ضيوف الدورة ال 18 من أيام الشارقة التراثية آلية تحضير الحناء قديماً، لتعرفهم إلى هذا الطقس الذي كانت تتقنه معظم سيدات الإمارات قديماً.

وبعد الحصول على الذرات الناعمة يتم نقل المسحوق إلى «المنخل» فتنزل الذرات الدقيقة وتبقى الأكبر حجماً، وبعد هذه العملية نحصل على مسحوق الحناء، أما تجهيز العجينة فيحتاج إلى غلي كمية من حبات اللومي المجفف بالماء لتفرز بذورها اللون الأسود الذي يدعم لون الحناء ليصبح أكثر دكانة، وتمزج بماء اللومي المغلي لتصبح العجينة جاهزة لتزيين اليدين والقدمين وصبغ الشعر، فتستخدمها النساء والأطفال للزينة على مدار العام، وفي المناسبات بشكل خاص.

وتذكر الشحي أن استخدام الحناء وتحضيرها في المنزل بنفس الطريقة لا يزال معتمداً إلى يومنا هذا من قبل الكثير من النساء اللاتي يفضلنها ويثقن بها على اعتبار أنها صحية وطبيعية على عكس الحناء الموجودة في الأسواق والتي تحتوي غالباً على مواد كيماوية قد تكون ضارة، كما توضح أن شجرة الحناء لاتزال منتشرة بكثرة في الكثير من مناطق الإمارات، تقصدها النساء للحصول على الأوراق وتجفيفها وتحضيرها بأنفسهن على طريقة الجدات.