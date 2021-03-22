شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «أمل» و«زارا ستار» في سباقي كأس الوثبة بفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، يوم الأحد، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه.

واجتذب السباق الأول باسم كأس الوثبة ستاليونز «بري ماجيك دو بيبول 1»، 10 مهرات في سن أربع سنوات، وجاء السباق قوياً ومليئاً بالتحدي، وتمكنت المهرة «أمل» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليوم جودجاني من الظفر باللقب، مسجلة زمناً قدره 2:22:20 دقيقة.

وجاء فوز المهرة البطلة بفارق 2,5 طول عن «رايسك تواوت» لستيفان جازيل، وفي المركز الثالث جاء «اسما تورتيس» لفيليب لافون، وحلت رابعة «هيرا دو فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية

وأسفرت نتيجة السباق الثاني بنفس مواصفات الأول، عن فوز «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أو تريجودت وقيادة انتوني ويرل، مسجلة زمناً 2:28:30 دقيقة وبفارق 0,75 طول عن «ايرلندو دو فيالتيه» لجان بيير رينال، وحلت ثالثة «تكريم» للخيالة السلطانية العمانية.