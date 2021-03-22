شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على المادة الرابعة من قانون هيئة جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى، والتى تنص على:

تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقييم اللأزمة بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى، لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل، وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.