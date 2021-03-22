شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباردة حزبى مستقبل وطن وحماة الوطن لسداد ديون الغارمات فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزبي "حماه الوطن -مستقبل وطن" مبادره "وطن بلا غارمات" بمناسبه الاحتفال بعيد الأم حيث تكفل الحزبان أمس بسداد كافه ديون الغارمات، وتم الإفراج عنهم ليعدن إلى بيوتهن.

وأكدا الحزبان أنه تم الإفراج على كافة الغارمات أمس وسط فرحة عارمة من المفرج عنهم والذين أكدوا أن ما حدث هو مفاجأة كبيرة لم يتوقعوها، وقدموا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحزبى "مستقبل وطن – وحماة الوطن" الذين قاموا بإدخال الفرحة على قلوبهم وساعدوهم فى لم شمل الأسرة مرة أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للعمل علي لم شمل الأسر المصرية، ودعم ومساعده الأمهات الغارمات، وانطلاقا من مبدأ التعاون الوثيق، وتكثيف الجهود بين الأحزاب المصرية لخدمة المجتمع المصري.

وأشار الحزبان في بيان إلى أن المبادرة تحمل قيمة إيجابية متعددة مردودها سريع على المجتمع المصرى برمته، إذ أن تحرك الاحزاب لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات، من شأنه بث الأمل فى أسر كاملة واجهت شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء والحب للوطن..