مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتقضى المادة الثانية حسبما وافق مجلس الشيوخ، وبعد تعديلها، بأن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.

يأتى النص السابق بعد إدخال بعد التعديلات فى ضوء موافقة المجلس على مقترح النائب محب الرافعى، وذلك بإعادة تسمية الهيئة بما يتفق مع صحيح المادة 20 من الدستور، والتى تقضى باستباق لفظ الفنى قبل التقنى، فضلا عن حذف ما يفيد بتمتع الهيئة بالاستقلالية حتى لا تثير أى استفسارات ما بين دخولها فى مدلول الهيئات المستقله، وحيث أن الحذف لن يؤثر على نشاط الهيئة لاسيما وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

كما شملت التعديلات، حذف العبارات المكررة فيما ورد بالمادة التى وافقت عليها اللجنة البرلمانية، " التقنية والفنية والمهنية".

كما شهدت الجلسة الموافقة مقترح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بحذف عدد من البنود الواردة بالمادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، والخاصة بالتعريفات لاسيما وعدم وجودها داخل المشروع.

وشملت البنود التى تم إلغاؤها أرقام 8/15/ 16/ 22/ 23/ 25/ 27/30، بعد اقتراح النائب حسام الخولى وموافقة مجلس الشيوخ، ومنها تعريفات "التعليم المزدوج"، "المنهج القائم على الجدارات"، "التعليم القائم على الجدارات".