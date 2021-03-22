شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط لوفد "نقل البرلمان": نستهدف 7.5 مليار جنيه إيرادات بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن الميناء على الرغم من قصر عمره، إلا أنه يخطو بخطوات ثابتة نحو الموانئ المتميزة والمتقدمة عالميا ليكون إضافة قوية لهيئة الموانئ ، حيث تبلغ طاقة التداول 40 مليون طن سنويا،و 58.5 مليون طن تخزين سنويا، من خلال 7 محطات فى الميناء، وجارى تطوير أرصفة محطة الحاويات لمزيد من الطاقة الاستيعابية.

وتابع عوض، خلال زيارة وفد من لجنة النقل للميناء اليوم، برئاسة النائب علاء عابد:" هناك عدد من المشاكل التى تقابلنا بالنقل النهرى، وعلى الرغم من ذلك نجحنا فى الاستمرار فى العمل فى نقل 24 ألف طن قمح عن طريق النقل النهرى، بما يعادل 600 عربية نقل كبيرة" تريلا"، ومن المشاكل الهويس المتعلق بمنسوب المياه، وسيتم مواصلة النقل النهرى بعد انتهاء السدة الشتوية على أول شهر إبريل".

وأكد رئيس ميناء دمياط، أن موقع الميناء متميز، حيث إنه أقل تضرر مع الظروف الجوية، وهناك خدمات عالية جدا، ومن ضمن مميزات الميناء أنه يقع بالقرب من المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بدمياط، ومدينة الأساس، ووسط الدلتا، وقناة السويس، ويعتبر الميناء حاصل على أول شهادة السلامة والصحة المهنية، وكان للميناء السبق فى إمداد السفن بالكهرباء، إلى جانب التزويد بمحطات الطاقة الشمسية، وزيادة الرقعة الخضراء، وميناء دمياط الوحيد الذى يمتلك مرصد بيئى، وهناك طفرة كبيرة من أجل التحول الرقمى، ويتم حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة الكاحول فيما يخص وصول حاويات ببيانات وهمية.

واستكمل:" نتوقع ان تحقق إيرادات أعلى، وهناك مخطط مستهدف من خلاله تحقيق إيرادات فى عام 2029/2030 تصل إلى 7.5 مليار جنيه، بعدما كان المستهدف فى عام 2015 ، 450 مليون جنيه، ومع القرارات الأخيرة والتحول والاستثمارات الكبيرة التي تشهدها هيئة الميناء من قبل القيادة السياسية والوزير كانت سببا فى تحقيق قفزة فى الإيرادات".

يشارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر ،النائب محمود الضبع وكيل اللجنة ، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنه ، والنائب خالد عبد المولي ،النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال ، النائب نادر الخبيري، النائب حسام عاشور ، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.