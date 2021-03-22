شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على إنشاء هيئة مصرية لضمان جودة التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، وسط تأكيد نيابى على أهمية تطوير التعليم الفني وضرورة الاهتمام بمخرجاته.

من جانبه طالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تحت قبة مجلس الشيوخ، بالموافقة من حيث المبدأ، مطالباً بتغيير مسمى مشروع القانون بما يتفق مع النص الدستورى وذلك بتقديم التعليم الفنى على التعليم التقنى ليكون: "مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى"، وما يرتبط بذلك من تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار.

كما أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجها الشكر للحكومة، لاسيما وأنه يعد أحد توصيات مؤتمر الشباب.

بدوره أكد النائب أحمد دياب، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون والذى يعد بمثابة إنجاز كبير لاسيما وأن التعليم الفني قاطرة التنمية، وكذا أشار النائب حسانين رفيق، أهمية التعليم الفنى لاسيما وتوجهات الدولة نحو تعظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشدداً على أهمية تغيير الصورة الذهنية السلبية للتعليم الفني.

من جانبه شدد عاطف محمد علم الدين، على أهمية الاهتمام بمخرجات التعليم الفنى، لاسيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية.

أيضا أعلن النائب سليمان الزلوطي، موافقته علي مشروع القانون لاسيما مع الحاجة إلى تطوير منظومة التعليم الفني، داعيا وزير التربية والتعليم إلي اقتحام التعليم الفني كما التعليم العادي بشجاعه، مع ربطة بالكليات، بحيث يكون خريجي التعليم الفني (الصناعي، الزراعي، التجاري) مؤهلين لكليات الهندسة والتجارة والزراعة والمرتبطة بهم، مع ترك باقي الكليات لخريجي الثانوية العامة، وذلك بما يشجع البيوت المصرية في التوجه إلي التعليم الفني للإلتحاق بهذه الكليات.