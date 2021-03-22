تعقد الندوة في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر المجلس الأعلى للإعلام بالدور التاسع من مبنى ماسبيرو، وتطرق إلى الحديث عن كل التفاصيل الخاصة بقضية سد النهضة ويجيب وزير الموارد المائية والرى عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية.

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام عن سد النهضة بحضور وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012