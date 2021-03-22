شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام عن سد النهضة بحضور وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "تطورات قضية سد النهضة" وذلك غد الثلاثاء بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو، وتأتى الندوة بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
تعقد الندوة في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر المجلس الأعلى للإعلام بالدور التاسع من مبنى ماسبيرو، وتطرق إلى الحديث عن كل التفاصيل الخاصة بقضية سد النهضة ويجيب وزير الموارد المائية والرى عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية.