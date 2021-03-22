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تركت رصيدا إبداعيا للأجيال القادمة.. قومي حقوق الإنسان ينعى نوال السعداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ من الحزن والأسى الكاتبة والروائية الدكتورة نوال السعداوي التي وافتها المنية أمس.

وأكد رئيس المجلس، في بيان له، على أنه برحيل الفقيدة فقدت مصر واحدة من أهم المدافعات عن قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا المرأة وحقوقها بصفة خاصة من خلال أرضية وطنية.

وتابع: ذلك بالإضافة إلى تميزها كإحدى الكاتبات والروائيات المصريات التي تركت رصيداً من الأعمال الإبداعية يستفيد منها الأجيال القادمة.

وقدم محمد فايق، رئيس المجلس، خالص تعازيه ومواساته لأسرتها وتلاميذها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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