هولندا: إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 27 ألفاً و222 جرعة يومياً. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا عامين وخمسة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو عشرة أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.22 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 16 ألفاً و411 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وثلاثة أسابيع.