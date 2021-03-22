وفاة نائبة برلمانية ألمانية على متن طائرة

ابوظبي - سيف اليزيد - توفيت النائبة البرلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، كارين شترينتس، خلال عودتها من كوبا إلى ألمانيا على متن طائرة.

وأكد نبأ الوفاة المتحدث باسم كتلة الحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، إيكارت ريهبرج، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وقال ريهبرج إن النائبة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) كانت برفقة زوجها على متن رحلة عودة من كوبا إلى ألمانيا وانهارت خلال الرحلة.

وأضاف المتحدث أنه بالرغم من الهبوط الاضطراري في أيرلندا، لم يكن بالإمكان تقديم المساعدة للنائبة، حيث كانت توفيت بالفعل.

وأعرب ريهبرج عن تأثره الشديد بنبأ الوفاة. ويعتبر ريهبرج رفيق درب وممهدا للطريق السياسي لشترينتس.

ولم يتضح بعد سبب إقامة شترينتس في كوبا أو سبب وفاتها.