بايدن وهاريس يدينان الكراهية بلهجة قوية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن " لا يمكن أن يكون للكراهية ملاذ آمن في أميركا. لا ينبغي أن يكون لها ملاذ آمن في أي مكان في العالم. يجب ان نتكاتف لوقف ذلك".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تواجه مشكلات مع العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة المهاجرين.

وهاجم بايدن ما وصفه "بالسموم البشعة" "للعنصرية" التي قال إن الولايات المتحدة ابتليت بها منذ فترة طويلة وتعهد بتغيير القوانين التي أتاحت استمرار التمييز.

وجاء بيان بايدن بعد تصريحات مماثلة أدلت بها نائبته كاملا هاريس التي أسردت بشكل مفصل في أتلانتا يوم الجمعة تاريخ الولايات المتحدة في التمييز .

وقالت هاريس "العنصرية حقيقية في أميركا وقد كانت كذلك دائما" .

وأضاف بايدن أن إدارته ستتحدث علنا ضد التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم.

وقال بايدن إن "إحدى القيم والمعتقدات الأساسية التي يجب أن تجمعنا كأميركيين هي التصدي للكراهية والعنصرية .

"يجب أن نغير القوانين التي تسمح بالتمييز في بلدنا ويجب أن نغير قلوبنا ".

وجاء بيان بايدن وسط ضغوط متزايدة على سلطات إنفاذ القانون للتعامل مع حادث إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي في أتلانتا وأدى إلى سقوط ثمانية قتلى باعتباره جريمة كراهية.