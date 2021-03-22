السلطات الصحية بليبيا تعلن انخفاض إصابات كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، انخفاض إصابات كورونا بتسجيل 705 حالات و7 وفيات وشفاء 1049 شخصا خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 392 إصابة و883 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 152 ألفًا و510 أشخاص، بينهم 10 آلاف و636 حالة نشطة، وتوفي 2513 شخصاً.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وتعهد وزير الصحة الليبي علي الزناتي، بتوفير بلاده اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بلاده ستتجه إلى أكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة، حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في إنتاج اللقاح.