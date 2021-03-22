الأمم المتحدة تحذر من تزايد زواج القاصرات جراء كورونا

نيويورك ـ وكالات: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، من خطر تزايد زواج القاصرات جراء فيروس كورونا المنتشر في العالم. وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، فإنه من الممكن أن تحدث عشرة ملايين حالة زواج أطفال إضافية قبل نهاية هذا العقد. واعتبر التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني أن هذا الأمر يهدد مكتسبات تحققت على مدى سنوات للحد من زواج الأطفال. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: “لقد أدت جائحة كوفيد19 إلى مفاقمة وضع كان صعبا أصلا لملايين الفتيات. فإغلاق المدارس، والانعزال عن الأصدقاء وشبكات الدعم، وتزايد الفقر أضافت وقودا للنيران التي كان العالم يكافح أصلا لإطفائها”. وأضافت المديرة: “لكن بوسعنا القضاء على ظاهرة زواج الأطفال ويجب علينا أن نقضي عليها. ويمثل اليوم الدولي للمرأة لحظة رئيسية لنذكر أنفسنا بما ستخسره الفتيات إذا لم نتصرف بسرعة تعليمهن، وصحتهن، ومستقبلهن”. وأشارت المنظمة إلى أن الفتيات اللاتي يتزوجن في مرحلة الطفولة يواجهن تبعات مباشرة وأخرى تمتد مدى الحياة.

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