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تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، عن احباط تفجير منزل احد المواطنين في ميسان بعبوة ناسفة.
وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة ميسان عن تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع، عبارة عن علبة بلاستك تحتوي على مواد متفجرة (C4) كانت معدة للانفجار امام منزل احد المواطنين من ساكني مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

واضاف البيان انه "تم نزع فتيل العبوة والذي يبلغ طوله (15 سم)، دون اية اضرار".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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