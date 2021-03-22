التربية النيابية: تضمين مشروع بناء ألف مدرسة من القرض الصيني في الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة التربية النيابية، تضمين مشروع بناء ألف مدرسة من القرض الصيني في قانون موازنة 2021.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح تابعته الخليج 365 انه "تم اكمال جميع المتطلبات الخاصة ببناء 1000 مدرسة من القرض الصيني"، مشيرا الى " توجيه كتاب الى المحافظات ومديريات التربية كافة لتقديم الأراضي التي سيتم إنشاء المدارس عليها وبحسب النسب السكانية".



وأضاف، أنه "تم تضمين القرض ضمن فقرات الموازنة وستتم المباشرة بالبناء بعد اقرارها".