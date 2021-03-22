انت الان تتابع خبر سكرتير القائد العام: سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الاثنين، انه سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد يوم غد الثلاثاء.