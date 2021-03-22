بالصور: تكثيف العمليات العسكرية في كربلاء استعداداً لإحياء زيارة النصف من شعبان

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز انه "استعداداً لإحياء زيارة النصف من شعبان، قامت قيادة عمليات كربلاء المقدسة بتكثيف عملياتها العسكرية وجهدها الاستخباراتي من أجل تأمين الحدود الخارجية لمحافظة كربلاء.واضاف البيان انه "تم نشر الكمائن والدوريات والعمليات الإستباقية للبحث والتفتيش في الهضاب والقصبات الممتدة في الجهة الغربية من المحافظة.

وبحسب البيان، أكد قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء قوات خاصة الركن علي غازي الهاشمي على ضرورة أن تكون محافظتا كربلاء المقدسة والنجف الأشرف آمنتين لما لهاتين المدينتين من بعد روحي وقدسي عند الشعب العراقي والعالم الإسلامي حيث يقصد زيارتهما الملايين من داخل العراق وخارجه وتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون الذين يريدون تعكير صفو المراسم الشعبانية"، مؤكداً على أن "كل منتسبي قيادة العمليات من الضباط والمراتب على استعداد تام لتقديم ما يمكن تقديمه من أجل أمن وحماية الشعب العراقي".