الرقم 61 .. هدف نتنياهو وخصومه بانتخابات الكنيست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحقق معسكره 61 مقعدا بانتخابات الكنيست التي تجرى غدا الثلاثاء.

وبالمقابل يطمح خصوم نتنياهو بزعامة يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل"، لتحقيق هذا العدد من مقاعد الكنيست الـ120.



ويتسابق المعسكر المؤيد لنتنياهو والمعارض له للحصول على مقاعد إضافية بالبرلمان كل لأهدافه.

وسجلت 39 قائمة إسرائيلية لخوض الانتخابات، التي تجرى غدا، وتعلن نتائجها الأولية في ساعات متأخرة من مساء ذات اليوم.

ويتصدر حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، الأحزاب، ولكن من أجل تشكيل حكومة فإنه بحاجة الى عقد اتفاقات مع عدد من الأحزاب الصغيرة للوصول إلى عتبة 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة.

غير أن المعسكر المعارض له، وهو خليط من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية والعربية، يأمل حرمان نتنياهو من هذه الإمكانية بما يؤدي إلى إنهاء حكمه الذي بدأ في مارس/آذار 2009.

وفي دفعة ما قبل الانتخابات، أعلن زعيم حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه لن يشارك في حكومة يرأسها لابيد، ووقع في مقابلة تلفزيونية وعلى الهواء مباشرة تعهدا بذلك.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وعد بينيت بحقيبة وزارية هامة في حكومته في حال قراره الانضمام إليها.

ولكن بينيت لم يعلن أيضا موافقته على الانضمام لحكومة نتنياهو.



وقال بينيت، اليوم الإثنين، "أنا لست بجيب أحد".

وأعلن القيادي اليميني "رفض الانضمام الى حكومة برئاسة زعيم المعارضة، حتى لو بطريقة التناوب على رئاستها".

وأضاف: "لن أنضم إلى حكومة تعتمد على دعم منصور عباس".

ومنصور عباس هو رئيس القائمة العربية الموحدة الذي انشق عن القائمة العربية المشتركة إثر خلافات حول الموقف من نتنياهو.

ويقول محللون سياسيون إسرائيليون إن نتنياهو قد يسعى لطلب دعم منصور في حال فشله في تشكيل ائتلاف من أحزاب اليمين يزيد عدد أعضاءه عن 61 عضوا.

وتسبب تلميح بينيت بدعم حكومة نتنياهو بانتقادات حادة من قبل القيادي السابق في حزب "الليكود" ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر الذي يطمح لإنهاء حكومة نتنياهو.

وقال ساعر: "أصبح الآن واضحًا تمامًا، قبل أمتار قليلة من خط النهاية، أن نفتالي بينيت ارتمى مباشرة في أحضان نتنياهو".

وأضاف: "لقد فشل نفتالي بينيت في إظهار المسؤولية، فشل في الصمود تحت الضغط، ينهار بينت في استطلاعات الرأي لذلك ظهر ليوقع على تعهد طفولي هو في الواقع تعهد بالولاء لنتنياهو، لقد أظهر أنه مخادع ومن المؤسف أنه فعل ذلك".

ويسود الاعتقاد بأن نتنياهو سيسعى أيضا الى ضم ساعر الى حكومته خلال المشاورات التي ستجري ما بعد الانتخابات.

ويعارض ساعر بشدة ترؤس نتنياهو لأي حكومة ولكن من غير الواضح إذا ما كان سيتمسك بموقفه هذا ما بعد الانتخابات أيضا.