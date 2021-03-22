الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية بالظهور مساء غدا الثلاثاء ولكن إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة قد تستغرق أسابيع طويلة.

وستجري الانتخابات العامة للكنيست الـ24 غدا الثلاثاء.

وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت إسرائيل وتغلق في الساعة العاشرة مساءا قبل ان تبدأ النتائج الأولية بالظهور.

وتتنافس 39 قائمة على مقاعد الكنيست الإسرائيلي ال 120.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن عدد أصحاب حق الاقتراع يبلغ 6.5 مليون نسمة.

وستجري عملية الاقتراع في 13 ألف و685 مركز اقتراع تم تخصيص المئات منها لمرضى فيروس كورونا.

عملية تشكيل الحكومة

ولدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عدد من المهمات المحدودة بينها تكليف شخصية تشكيل الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في ورقة موقف أرسلها ل"الخليج 365": "ستجرى المشاورات قبل تكليف المرشح المختار بتشكيل الحكومة في بيت الرئيس بعد أن تكون نتائج الانتخابات واضحة ورسمية ونهائية".

وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا عوزي فوجلمان، سيقدم النتائج النهائية للانتخابات إلى الرئيس بعد ثمانية أيام من يوم الانتخابات، أي يوم 31 مارس/آذار الجاري.

وقال: "أمام الرئيس بعد ذلك سبعة أيام لإجراء مشاورات واتخاذ قرار وتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة، في موعد أقصاه الأربعاء 7 إبريل/نيسان".

واستدرك: "تكليف المرشح يمكن أن يتم قبل نهاية فترة السبعة أيام".

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن المشاورات مع الأحزاب الفائزة "ستبث على الهواء مباشرة من بيت الرئيس بشفافية كاملة للجمهور".

28 يوما يمكن تمديدها بـ14 إضافية

وحال تكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة، فسيكون أمامه 28 يومًا للقيام بذلك علما بأن الرئيس الإسرائيلي مخول بتمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى 14 يومًا.

وقال مكتب الرئيس: "إذا انقضت الفترة الزمنية المخصصة لعضو الكنيست لتشكيل الحكومة ولم يتمكن من القيام بذلك؛ أو إذا كان عضو الكنيست قد أبلغ الرئيس أنه ليس بإمكانه القيام بذلك؛ أو إذا تم تقديم حكومة وفشل الكنيست في منحها الثقة، فإن لدى الرئيس خياران ويجب أن يأخذ أحدهما في غضون ثلاثة أيام".

الخيار الأول: تكليف عضو كنيست آخر يبلغ الرئيس برغبته في تولي مهمة تشكيل حكومة.

ويكون أمام عضو الكنيست هذا 28 يومًا لتشكيل الحكومة.

الخيار الثاني: إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل الحكومة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي: "إذا أبلغ الرئيس رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل الحكومة؛ أو إذا كلف عضوًا آخر في الكنيست بمهمة تشكيل حكومة وهذا المرشح فشل أيضًا بالقيام بذلك؛ أو إذا كان عضو الكنيست هذا قد أبلغ الرئيس بأنه غير قادر على تشكيل حكومة؛ أو إذا تم تقديم حكومة إلى الكنيست ولم تحصل على الثقة، فيمكن لأغلبية أعضاء الكنيست، 61 عضوا، تقديم طلب خطي إلى الرئيس، وفي غضون 21 يومًا، لتكليف عضو كنيست آخر من اختيارهم، الذي وافق كتابةً، على تشكيل الحكومة".

وأضاف: "إذا تم تقديم مثل هذا الطلب إلى الرئيس، يجب على الرئيس أن يعهد إلى عضو الكنيست المرشح بتشكيل الحكومة في غضون يومين، وسيكون أمام عضو الكنيست الذي تم ترشيحه من قبل أغلبية أعضاء الكنيست 14 يومًا للقيام بذلك".

وتابع: "إذا لم يتم تقديم مثل هذا الطلب من قبل غالبية أعضاء الكنيست؛ أو إذا كان عضو الكنيست الذي تم ترشيحه من قبل أغلبية أعضاء الكنيست غير قادر على تشكيل حكومة؛ أو إذا تم عرض الحكومة على الكنيست ولم يحصل على ثقتها، فسيتم اعتبار أن الكنيست قد حل نفسه وستكون هناك انتخابات جديدة للكنيست".

يذكر أن انتخابات يوم الغد الثلاثاء هي الرابعة التي تجري في غضون عامين.

وجرت انتخابات في إبريل/نيسان 2019 ثم في سبتمبر/أيلول تلتها انتخابات في مارس/اذار 2020.