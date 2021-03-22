في يوم المياه.. مصر "لن تقبل" بإجراءات إثيوبيا الأحادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصر، اليوم الإثنين، إنها لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة للإجراءات الإثيوبية الأحادية فيما يتعلق بملء سد النهضة.

وتخوض مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) مفاوضات شاقة منذ سنوات للتوافق حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويمد مصر بـ80% من حصتها في مياه النيل.

وتعتمد مصر وهي دولة زراعية بشكل رئيسي على مياه نهر النيل في سد احتياجاتها من المياه.

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه أصدرت وزارة الري المصرية بيانا حول سياستها لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.

وقال البيان إن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أكد أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وكانت إثيوبيا قد أشارت مرارا إلى أنها ستواصل إجراءات الملء الثاني للسد في مايو/أيار المقبل بمعزل عن نتائج المفاوضات.

والمفاوضات متوقفة حاليا بعد فشل آخر جولات التفاوض، وتسعى القاهرة والخرطوم لبدء جولة جديدة برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، لكن إثيوبيا ترغب في إفساح المجال للوساطة الأفريقية.

واستضافت الولايات المتحدة إحدى حلقات التفاوض حول السد لكن أديس أبابا رفضت في نهاية عدة جولات الصيغة النهائية التي رعتها واشنطن في فبراير/شباط 2020.

والأسبوع الماضي، قال السودان إن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم يمثل تهديدا لحياة 20 مليون سوداني.