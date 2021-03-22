المملكة السعودية تُطلق بنجاح قمرين اصطناعيين من كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت السعودية بنجاح قمرين اصطناعيين "شاهين سات 17" لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و"كيوبسات" لجامعة الملك سعود، من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سيويوز2.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أن الصاروخ الروسي وصل إلى مداره.

ويعد القمر الصناعي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "شاهين سات 17 " جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض، وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن تلسكوباً ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلوغراماً.

وبالنسبة للقمر الصناعي"كيوبسات" لجامعة الملك سعود فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويزن كيلوغراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف لإعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.