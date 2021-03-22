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توزيع 7.8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا في إيطاليا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 7.8 ملايين جرعة لقاح ضد في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين، توزيع إيطاليا7.81 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، حتى الآن.

 

وتشير البيانات إلى أن متوسط التطعيم في إيطاليا يبلغ 158137 جرعة يويماً، ومن المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وخمسة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا 3.38 ملايين، والوفيات 104942.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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