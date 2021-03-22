اخبار العالم

عقوبات أوروبية مرتقبة على 11 شخصاً ضالعين في انقلاب ميانمار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية مرتقبة على 11 شخصاً ضالعين في انقلاب ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

يفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 11 شخصاً على صلة بانقلاب الأول من فبراير/شباط في ميانمار، بحسب ما صرح به جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.

وقال: «بشأن ميانمار سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصاً ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين». ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسمياً.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا