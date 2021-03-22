شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية مرتقبة على 11 شخصاً ضالعين في انقلاب ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

يفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 11 شخصاً على صلة بانقلاب الأول من فبراير/شباط في ميانمار، بحسب ما صرح به جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.

وقال: «بشأن ميانمار سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصاً ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين». ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسمياً.