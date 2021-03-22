شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد موسم «القرية العالمية» وتغيير ساعات العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، عن تمديد موسمها الخامس والعشرين أسبوعين كاملين، ليكون آخر يوم 2 مايو المقبل. وكان موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية قد شهد مستوى عالياً من النجاح والتفاعل من جانب الضيوف الذين استمتعوا بالتجارب الترفيهية والتسوق واللعب في الهواء الطلق أثناء استكشاف عالم من الروائع. ومن المتوقع أن يكون هذا التمديد موضع ترحيب استثنائي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتمكن الضيوف من زيارة القرية العالمية لمدة أطول، والاستفادة من تجارب التسوق الفريدة والمميزة لشهر رمضان المبارك من حول العالم.

وسيتم تغيير ساعات العمل خلال شهر رمضان، لتكون من الساعة 6 مساءً وحتى 2 صباحاً، للتمكن من استقبال الضيوف خلال أوقات الفطور والسحور. ومع تجارب التسوق الفريدة من نوعها، وتجارب الجولات والألعاب الترفيهية العائلية، وخيارات المأكولات الشهية، والأجواء الاحتفالية الرائعة، تشكل القرية العالمية وجهة رمضانية مثالية للجميع. كما تستمر الوجهة العائلية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة الحاصلة على جوائز عالمية والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الضيوف بالتعاون مع الجهات المختصة.