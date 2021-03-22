إيلون ماسك: سأغلق شركتي لو استخدمت «تسلا» في التجسس

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للمركبات الكهربائية يوم السبت، أمام منتدى تنمية الصين عبر الإنترنت، والذى يعد مؤتمرا اقتصاديا عالميا تستضيفه العاصمة بكين، أن شركته كانت ستُغلق لو أن سياراتها الكهربائية تُستخدم في التجسس داخل الصين أو خارجها، وأن هناك حافزا قويا جدا للمحافظة بقوة على سرية أي معلومات، داعيا إلى المزيد من الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاء تأكيد إيلون ماسك رئيس تسلا في أول تعليقاته على إعلان الجيش الصيني منع سيارات الشركة الأمريكية من دخول منشآته.

وذكرت وكالة رويترز أن إيلون ماسك رئيس تسلا شارك يوم السبت، في اجتماع اقتصادي عالمي سنوي تستضيفه الصين في بكين.

وتأتى تصريحات إيلون ماسك باجتماع منتدى تنمية الصين، الذى له أهمية واضحة بعالم الأعمال وتستضيفه مؤسسة تابعة لمجلس الدولة الصيني.

وكانت الحكومة الصينية قيدت استخدام سيارات تسلا من قبل الأفراد في المؤسسات العسكرية المملوكة للدولة في الصناعات الحساسة والوكالات الرئيسية.

وأشارت حكومة بكين لمخاوف من أن البيانات التي تجمعها السيارات الأمريكية بمكوناتها التكنولوجية المتطورة يمكن أن تكون مصدراً لتسريبات أمنية.

تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة أمنية حكومية لسيارات تسلا، وتبين أنها تثير مخاوف لأن كاميرات السيارات يمكنها تسجيل الصور باستمرار.

ويمثل هذا الاجتماع أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضى.

ويمكن أيضا لسيارات تسلا الحصول على بيانات مختلفة مثل متى وكيف وأين يتم استخدام السيارات واتصالات الموبايلات التي تزامنت معها.

ويتزامن هذا التقييد مع ابتعاد الرئيس شي جين بينغ عن التكنولوجيا الأجنبية مع اشتداد معركة بكين التكنولوجية مع الولايات المتحدة.