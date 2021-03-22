في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر .. ترامب ترامب يعتزم إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي لمواجهة فيس بوك وتويتر ويوتيوب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، النقاب عن اعتزام ترامب لإطلاق منصة للتواصل الاجتماعي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ميلر في تصريحات -نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن "الرئيس السابق سيدخل مجددا العالم الافتراضي من خلال منصة جديدة خاصة به من شأنها إعادة اللعبة بالكامل".

وتم تعليق حسابات ترامب على (تويتر) و(فيسبوك) و(يوتيوب)، وذلك على خلفية الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" يوم 6 من يناير الماضي.

وكان موقع التدوينات المصغرة (تويتر) قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه يراجع سياسته، ويفكر فيما إذا كان ينبغي إخضاع قادة العالم لنفس القواعد التي يخضع لها المستخدمون الآخرون أم لا.

ويخضع موقعا تويتر وفيسبوك وغيرهما للتدقيق لمعرفة الطريقة التي يتعاملون بها مع حسابات السياسيين والمسؤولين الحكوميين بعد حظرهم لترامب بسبب ما وصفوه بـ"التحريض على العنف".