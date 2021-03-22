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توزيع 7.8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا في إيطاليا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 7.8 ملايين جرعة لقاح ضد في إيطاليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين، توزيع إيطاليا7.81 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، حتى الآن.

 

وتشير البيانات إلى أن متوسط التطعيم في إيطاليا يبلغ 158137 جرعة يويماً، ومن المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وخمسة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا 3.38 ملايين، والوفيات 104942.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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