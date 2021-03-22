توزيع 7.8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا في إيطاليا

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين، توزيع إيطاليا7.81 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، حتى الآن.



وتشير البيانات إلى أن متوسط التطعيم في إيطاليا يبلغ 158137 جرعة يويماً، ومن المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وخمسة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا 3.38 ملايين، والوفيات 104942.