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إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 123.2 مليوناً حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات حول العالم 447 مليون جرعة.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 123207 مليون، وتجاوز عدد المتعافين 69.8 مليون، والوفيات 2.715 مليون.

 

وعن اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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