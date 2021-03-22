ولي عهد ابوظبي: استراتيجية الصناعة الإماراتية تضع برنامجا للنمو المستدام

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنيا للنمو الاقتصادي المستدام.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات: "استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام..لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا..ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها".

وأطلقت اليوم الإثنين، الإمارات استراتيجية صناعية للدولة "Operation 300Bn"، والتي تستهدف زيادة إيرادات القطاع الصناعي السنوية إلى 300 مليار درهم (81.86 مليار دولار) على مدى عشر سنوات من 133 مليار درهم حاليا.

تأتي الاستراتيجية الصناعية الموحدة ضمن الجهود والمبادرات التي تطلقها الحكومة الإتحادية، لتعزيز مكانة الإمارات كأحد الوجهات الصناعية البارزة على الصعيد العالمي.

وتعمل الاستراتيجية على خلق ميزة تنافسية للمنتج الإماراتي، بالتوازي مع تحفيز نمو الصناعات الوطنية وجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، في سبيل بناء اقتصاد مستدام، ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق رؤية الإمارات الطامحة لبناء اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا.