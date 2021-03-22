شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشن مركز "كوفيد 19" المتنقل في عجمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان مركز " كوفيد 19 " الطبي التطوعي المتنقل والذي دشن بإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة عجمان الطبية وبمبادرة من برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع.



ويهدف المركز إلى تقديم خدمات المسح والتطعيم إضافة إلى البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع من خلال 12 وحدة متحركة في بادرة تعد الأولى من نوعها، تقدم حلولا متحركة وسريعة للتشخيص المبكر والتطعيم في المناطق المختلفة في إمارة عجمان وذلك في إطار الجهود والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة انتشار فيروس " كورونا " .

واطلع قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الخدمات التي يقدمها مركز " كوفيد 19 " الطبي المتنقل وتفقد وحدة المسح المتنقلة ووحدة التطعيم المتنقلة ووحدات الاستقبال والتسجيل الميدانية.

واستمع خلال جولة تفقدية في أرجاء وأقسام المركز الطبي المتحرك لـ " كوفيد 19 " إلى شرح واف من القائمين عليه حول مكوناته الميدانية وتجهيزاته وأساليب نظام العمل بعد أن تم تجهيزه بالكامل بأحدث المعدات الطبية .

كما اطلع على الاستعدادات الطبية من قبل فريق العمل بالمركز لعلاج الحالات حيث تم إضافة أول مجسم عملاق في المنطقة للرئة للتوعية بمرض فيروس " كورونا " يعد الأول من نوعه في المنطقة لزيادة توعية مختلف فئات المجتمع بمرض " كوفيد-19 " وأفضل سبل التشخيص والتطعيم والعلاج والوقاية ليشكل بذلك إضافة مهمة إلى المراكز الأخرى الحكومية والخاصة العاملة في عجمان والتي مع تكامل أدوارها تشكل أحد أهم مكونات المنظومة الصحية الفعالة في الإمارات .

حضر حفل الافتتاح .. سعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية وسعادة عبدالله إبراهيم أبو الشوارب مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إن الإستراتيجيات والخطط التي تم اتخاذها من قبل القيادة الحكيمة للتصدي لفيروس " كوفيد 19 " والحد من انتشاره حققت نتائج إيجابية بعد توفير كافة الإمكانيات الصحية للمواطنين والمقيمين .

وأضاف أن تلك الخطوات أدت دورها وأهدافها التي أقيمت من أجلها وقدمت الرعاية الطبية والعلاج لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لضمان أعلى مستويات الحماية ورصد الحالات المؤكدة والمشتبه في إصابتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة عالية وفق أعلى المعايير العلاجية للمرضى الذين تلقوا كل العناية والاهتمام .

وأوضح أن تجهيز مركز " كوفيد 19 " الطبي التطوعي المتنقل جاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لتعزيز قدرات القطاع الطبي في دولة الإمارات وتمكين خط الدفاع الأول من خدمة المجتمع المحلي.

وأكد أن الإمارات توفر خدمات الرعاية الطبية وفق أفضل المعايير الطبية المتبعة وبأعلى مستويات الجودة للمرضى، مشيرا إلى أنه تم تزويد مركز " كوفيد19 " الطبي المتنقل في إمارة عجمان بأحدث الأجهزة والمرافق التي تلبي احتياجات المرضى وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في التصدي لجائحة كوفيد 19، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية بالدولة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت ريادة عالمية في مجال الاستباقية والمرونة الوطنية في التعامل مع "كوفيد-19" والجاهزية لأي مستجدات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالموارد والإمكانات وحرصها على التواصل المستمر مع الكوادر الميدانية لتعزيز الإيجابية والتحفيز وغرس الطمأنينة والثقة لدى فئات المجتمع بقدرات الدولة على عبور الأزمة ودخول مرحلة التعافي بهدف البناء على الإنجازات والمحافظة على المكتسبات لتحصين سمعة الدولة، مثمنا جهود أبطال خط الدفاع الأول الذين قدموا نماذج ملهمة في التضحية.

من جانبها قالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن تدشين مركز " كوفيد 19 " الطبي التطوعي المتنقل يأتي في إطار حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " على تمكين أطباء الإمارات من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال تبني مبادرات مبتكرة في عام الخمسين تساهم في دعم جهود مؤسسات الدولة لمواجهة مرض " كوفيد 19 "، وثمنت جهود فرق العمل من العاملين والمتطوعين في التصدي لفيروس " كورونا" والحد من انتشاره، مشيدة بالجهود المبذولة في الفحص والتطعيم والتوعية وفق ما يحقق الأمن والسلامة ويضمن صحة أفراد المجتمع.

وأضافت أن مبادرات " أم الإمارات " ساهمت بشكل كبير في استقطاب وتأهيل وتمكين أطباء الإمارات في خط الدفاع الأول من خدمة المجتمع انطلاقا من حرص سموها على تبني المبادرات والأفكار المبتكرة التي تقدم حلولا واقعية لمكافحة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره .. مشيرة إلى أنه منذ بدء جائحة كورونا «كوفيد-19» أظهر المتطوعون من العاملين في خط الدفاع الأول في دولة الإمارات كامل استعداداتهم وجاهزيتهم للتصدي لهذا الوباء وسرعة الاستجابة لعلاج المصابين.

وأكد سعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لتشغيل المركز الذي باشر في استقبال كافة المواطنين والمقيمين بعجمان وتصل الطاقة الاستيعابية لعمل الفرق الطبية التطوعية لما يزيد على ألف مراجع من جميع فئات المجتمع.

ولفت إلى أنه تم الافتتاح رسميا لمركز " كوفيد 19 " الطبي المتنقل بعد نجاح المرحلة التشغيلية التجريبية والتي استفاد منها الآلاف من المراجعين سواء للحصول على فحوصات المسح التشخيصية أو خدمات التطعيم إضافة إلى خدمات توعوية لزيادة وعي المجتمع بمرض " كوفيد 19 " وأفضل سبل العلاج والوقاية.