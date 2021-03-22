شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لدينا مشاكل مع العنصرية وكراهية الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تواجه مشكلات مع العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة المهاجرين.

وهاجم بايدن ما وصفه "بالسموم البشعة" "للعنصرية المنهجية وتفوق الجنس الأبيض" التي قال إن الولايات المتحدة ابتليت بها منذ فترة طويلة وتعهد بتغيير القوانين التي أتاحت استمرار التمييز.

وجاء بيان بايدن بعد تصريحات مماثلة أدلت بها نائبته كاملا هاريس التي أسردت بشكل مفصل في أتلانتا يوم الجمعة تاريخ الولايات المتحدة في التمييز ضد الأمريكيين الآسيويين. وقالت هاريس: العنصرية حقيقية في أمريكا وقد كانت كذلك دائما.