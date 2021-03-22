السعودية تُطلق بنجاح قمرين اصطناعيين من كازاخستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت السعودية بنجاح قمرين اصطناعيين "شاهين سات 17" التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمر"كيوبسات" التابع لجامعة الملك سعود، من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سيويوز2".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس)اليوم الاثنين أن الصاروخ الروسي وصل إلى مداره الآن.

ويعد القمر الصناعي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "شاهين سات 17 " جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة،ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير،وحمولة تتبع السفن البحرية،ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 9ر0 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جراما.

وبالنسبة للقمر الصناعي"كيوبسات"التابع لجامعة الملك سعود فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية ، ويزن كيلو جراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أعلنت أول أمس السبت عن تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات".