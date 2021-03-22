شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التايمز البريطانية: الإمارات توبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الإمارات وبخت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.



الصحيفة كشفت أن نتنياهو تعرض لتوبيخ علني من الإمارات، نتيجة استخدامه لعلاقات البلدين في الدعاية الانتخابية.

وأضافت أنه تم تأجيل قمة كانت مقررة بين البلدين، بالإضافة لأمريكا احتجاجاً على ما اعتبرته الإمارات سلوكاً غير دبلوماسي من جانب نتنياهو