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تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 122.62 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و832277.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                541219                             29778530

 

البرازيل                                           290314                              11871390

 

الهند                                              159558                                11555284

 

روسيا                                           221926                                   4447570

 

المملكة المتحدة                            126123                                 4291271

 

فرنسا                                          91964                                    4216695

 

إيطاليا                                         104642                                 3356331

 

إسبانيا                                         72910                                  3212332

 

تركيا                                          29959                                    2992694

 

ألمانيا                                        74870                                   2651915.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                           عدد الإصابات

 

28- العراق                             13969                                     789390

 

36- الأردن                             5788                                       526666

 

38 - المغرب                          8763                                      491463

 

40 - الإمارات                       1433                                        438638

 

41 - لبنان                           5715                                       436575

 

42 -                    6602                                       384653

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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