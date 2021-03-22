شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لبنان ينهار وعلى أوروبا الاستعداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «رويترز»

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي، النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وصرح لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل: «فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان».

وتابع: «البلد يسير على غير هدى ومنقسم.. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة»، معرباً عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.