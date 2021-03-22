شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تسعى لتحقيق المناعة الجماعية في منتصف يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ.ف.ب، رويترز»

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، الأحد، إن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 تموز/يوليو، مؤكداً الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات، وأن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد ل«كوفيد 19».

وقال عبر القناة الفرنسية الأولى: «لنأخذ تاريخاً رمزيا: في 14 تموز/يوليو، لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة». وأضاف: «إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا».

وأوضح أنه «بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات». وفصل المفوض الأوروبي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوروبا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في آذار/مارس، و100 مليون في نيسان/أبريل، و120 مليون في أيار/مايو. وقال إن 55 مصنعاً تعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.