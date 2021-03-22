شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأسترالي يقترح إدانة «انتهاكات الصين المنهجية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني- رويترز

ناقش البرلمان الأسترالي، الاثنين، اقتراحاً لإدانة «الانتهاكات المنهجية» لحقوق الإنسان من قبل الصين، قائلاً: إن برلمانات أخرى وصفت إجراءاتها ضد الإيغور في منطقة شينجيانغ الواقعة بأقصى غرب الصين ب«إبادة جماعية». وانتقدت بكين البرلمان في كل من كندا وهولندا بعد موافقتهما على اقتراحات غير ملزمة في فبراير/شباط تصف معاملة الأقلية من الإيغور في الصين بأنها تمثل إبادة جماعية.

وقال كيفن أندروز، النائب عن الحزب الحاكم في أستراليا، إن «أكثر الانتهاكات الفظيعة والممنهجة لحقوق الإنسان في العالم تحدث في شينجيانغ» طارحاً اقتراحاً حظي بتأييد أعضاء جميع الأحزاب الرئيسية.

وقالت السفارة الصينية في بيان: «نرفض رفضاً قاطعاً هذا الخطاب السخيف والمنافي للعقل بشأن شينجيانغ من قبل حفنة من أعضاء البرلمان في جلسة اليوم». وأضافت: «مزاعمهم القائمة على معلومات مضللة وأكاذيب ودوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الصين».

وأشار أندروز إلى أن من بين أسباب إدانة البرلمانين الهولندي والكندي وكذلك مجلس اللوردات البريطاني ووزيري الخارجية الأمريكيين السابق مايك بومبيو والحالي أنتوني بلينكن لسلوك الصين معسكرات الاعتقال الواسعة النطاق واتهامات العمل القسري. وأضاف أن كثيرين قالوا أو تساءلوا عما إذا كان برنامج الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يخرق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.