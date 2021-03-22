شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل لأدلة تسمح بإدانة مهاجمي الكونجرس بـ«التحريض على الفتنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، الأحد، إن محققين اتحاديين توصلوا لأدلة من المرجح أن تسمح للحكومة بتوجيه اتهامات بالتحريض لبعض المتورطين في الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني. وقال القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين عن مقاطعة كولومبيا في شبكة (سي. بي.إس): «أعتقد أن الحقائق تدعم هذه الاتهامات.. أعتقد أنه مع المضي قدماً فإن المزيد من الحقائق ستدعم ذلك».

وكان مئات من أنصار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت اقتحموا مبنى الكونجرس في محاولة فاشلة لمنعه من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى فرار النواب ومقتل خمسة. ورفعت وزارة العدل بالفعل دعاوى ضد 400 شخص يشتبه بتورطهم في الهجوم لكن لم يتم اتهام أي منهم حتى الآن بالتحريض على الفتنة، وهي جريمة معارضة سلطة الحكومة الأمريكية بالقوة.

ومنذ الإعلان عن تشكيل فريق عمل للتحقيق مع مثيري الشغب بعد ستة أيام من الهجوم، قال شيروين إنه سيسعى لتوجيه اتهامات بالتحريض على الفتنة لمن شاركوا في الهجوم. وحتى الآن، وجهت إلى معظم المعتقلين فيما يتعلق بأعمال الشغب تهم التعدي على ممتلكات الآخرين أو الاعتداء على أفراد الشرطة مع اتهام عدد أقل بالتآمر لعرقلة عمل الكونجرس.