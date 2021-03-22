شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان ربما تسمح بدخول بعض المتطوعين الأجانب للأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، إن السلطات اليابانية ربما تسمح بمشاركة عدد محدود من المتطوعين الأجانب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، على الرغم من قرارها حظر دخول المشجعين الأجانب إلى أراضيها خلال الدورة.

وتحدثت التقارير عن إمكانية السماح بحضور نحو 500 متطوع من الخارج. ويلعب المتطوعون دوراً بارزاً في كل دورة أولمبية، وحالياً ينتظر نحو 110 آلاف متطوع، موافقة اللجنة المنظمة على مشاركتهم في الدورة الصيفية التي من المقرر أن تنطلق في 23 يوليو/تموز.

وعلى الرغم من اتجاه اللجنة المنظمة والحكومة اليابانية للاستغناء عن خدمات نحو ألفي متطوع من الخارج، قالت صحيفة طوكيو شيمبون اليومية، نقلاً عن عدة أطراف قريبة من هذا الأمر، قولها، إن الدولة المضيفة ربما توافق على الرغم من ذلك، على مشاركة نحو 500 متطوع أجنبي يتمتعون بخبرات أو مهارات خاصة في الألعاب.