شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: استراتيجية الصناعة تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف سموه في تغريدتين على «تويتر»: استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام.. لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعاً. وتابع سموه: ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها.