شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021 افتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلقت، أمس الاثنين، فعاليات الدورة السابعة من معرض «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021 افتراضياً، والذي تستمر جلساته على مدى يومين بمشاركة 150 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل وخارج الدولة، لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه العلوم وتطبيقاتها المختلفة، والتقدم التقني والبحوث في مستقبل التعليم ومهارات المستقبل، من خلال وجود الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار وخبراء التعليم، ونخبة من ممثلي جامعات ومؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، من داخل الإمارات وخارجها.

منظومة متكاملة

وأكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم في الجلسة الرئيسية، أن منظومة التعليم في دولة الإمارات منظومة متكاملة، ويوجد تنسيق دائم ومستمر. ومن خلال هذا المؤتمر أتوجه بدعوة إلى جميع القطاعات بالتعاون معاً للمساهمة في كيفية تطور التعليم والوصول به في دولة الإمارات إلى الأفضل في العالم حسب الخطة 2071.

نادي الألف جامعة

وأشار إلى أن منظومة التعليم في الدولة والتطوير الذي حدث فيها خلال ست سنوات الماضية شمل الطفولة المبكرة، والتعليم العام، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تمكنت العديد من جامعاتنا من دخول نادي الألف جامعة وبعض الجامعات تميزت فيها البرامج ووصلت إلى أفضل 20 أو 21 على مستوى العالم.

وقال الحمادي إن دولة الإمارات دولة تتميز بالأمان والرخاء والازدهار، لذلك نرى أن أفضل نخب العالم لديها رغبة وطموح في القدوم إلى دولة الإمارات لتأسيس شركات أو العمل في الدولة، مما يخلق بيئة تنافسية قوية في سوق العمل، وواجبنا كمنظومة تعليمية أن نخرّج أجيالاً من المواطنين والمقيمين على أرض الوطن لديها المعرفة والمقدرة والقيم، ويمكنها من التنافس في سوق العمل واقتناص الفرص الموجودة.

استشراف المستقبل

من جانبها أشارت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، إلى أن منظومة التعليم الذكي جاءت لتكون ترجمة فعلية لمفهوم استشراف المستقبل الذي بات أحد أهم محركات العمل الحكومي. فالمستقبل كما علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمن يتخيله ويبادر عملياً إلى صناعته. وتأسيساً على ما عايشناه في هذه الفترة الدقيقة من عمر منظومتنا التعليمية، يزداد إيماننا يوماً بعد يوم بأهمية الاستفادة القصوى من الحلول التقنية المتقدمة وتوظيفها خدمة لأغراض التعليم؛ إذ لم يعد ذلك ترفاً؛ بل حاجة ماسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتنا على الاستمرارية والتقدم في هذا القطاع الحيوي.

إن منظومة التعليم الذكي المطبقة في مؤسساتنا التعليمية اتخذت طابعاً شمولياً حاكت من خلال كافة عناصر العملية التعليمية بخصائصها وسماتها.