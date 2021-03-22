شكرا لقرائتكم خبر عن «ديليفيرو» تتوقع تقييماً يصل إلى 12.2 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة ديليفيرو (Deliveroo)، التطبيق الشهير لطلب المأكولات الجاهزة، إنها تتوقع تقييماً يصل إلى 8.8 مليار جنيه إسترليني من إدراج أسهمها في بورصة لندن قريباً.

ومن المقرر أن تتراوح القيمة السوقية المقدرة عند الإدراج ما بين 7.6 مليار و8.8 مليار إسترليني (10.5 مليار دولار، 12.2 مليار دولار).

وأضافت «ديليفيرو» أن نطاق سعر العرض تم تحديده بين 3.9 جنيه إسترليني، و4.6 جنيه إسترليني للسهم. (وكالات)