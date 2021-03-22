شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق استراتيجية صناعية ترفع مساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما أعلن إطلاق الهوية الصناعية لدولة الإمارات، فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «أطلقنا بحمد الله Operation 300Bn.. استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا».

وأضاف سموه: «هدفنا من الاستراتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة.. كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 ملياراً إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة». وتابع: «كما أطلقنا اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية.. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالمياً.. وترسيخ تنافسيتها صناعياً».