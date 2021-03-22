شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع وسط مخاوف الإغلاق الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برنت يتراجع 60 سنتا أو 0.9% إلى 63.93 دولار للبرميل

تراجع النفط الأمريكي 68 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 60.74 دولار

استأنفت أسعار النفط انخفاضها الاثنين، حيث هبطت بنحو 1% وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود في أعقاب المزيد من عمليات الإغلاق الأوروبية التي هيمنت على التداول.

ونزل خام برنت 60 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش. وانخفض سعر النفط الأمريكي 68 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 60.74 دولار للبرميل. وانخفض كلا العقدين بأكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وتخطط ألمانيا لتمديد الإغلاق لاحتواء إصابات كوفيد-19 إلى مايو، وفقاً لمسودة اقتراح، بعد أن تجاوزت الحالات الجديدة المستويات التي تقول السلطات إنها ستؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات.

وقال ستيفن إينيس، كبير استراتيجيي السوق العالمية في «أكسي»: «الحقيقة هي أننا ما زلنا بعيدين عن التعافي الكامل للطلب، والمستويات القياسية لسحب الطاقة الإنتاجية هي الدعامة الرئيسية لسوق النفط».

وطبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في اتفاق لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بعد انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد -19.

وبدأت شركات الحفر الأمريكية في الاستفادة من ارتفاع سابق في الأسعار وسط التفاؤل بشأن عودة الطلب، مضيفةً أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير في الأسبوع حتى الجمعة.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن حصيلة منصات التنقيب عن النفط والغاز، وهي مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفعت تسعة إلى 411 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل.

وارتفع عدد الحفارات خلال الأشهر السبعة الماضية وارتفع بنسبة 70% تقريباً من مستوى قياسي بلغ 244 في أغسطس. (وكالات)

