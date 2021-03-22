شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني تونسى: زعيم حركة النهضة رمز للفساد.. وهدفنا الإطاحة براشد الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب التونسي المعارض منجي الرحوي، حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، مؤكدا أن "الغنوشى" يمثل رأس منظومة الفساد في تونس.

وأكد "الرحوي" في تصريحات لـ"الخليج 365" إصرارهم على الإطاحة براشد الغنوشى، قائلا: "إن العريضة التي تحتوى على توقيعات النواب لإزاحة راشد الغنوشى تسير بثبات كبير كما ينبغي، وهدفنا ليس جمع توقيعات سواء وصلت لـ72 توقيعا أو 109 توقيعات بل هدفنا هو الإطاحة براشد الغنوشى من رئاسة مجلس النواب".

وتابع: "هدفنا الحقيقى سحب الثقة من راشد الغنوشى ونحن لا نقوم بعمل استعراض سياسى أو شكليات ولكن هدفنا سحب الثقة من "الغنوشى"، مضيفا: "نحن الآن بصدد جمع الإمضاءات التي تمكنا بشكل فعلى وحقيقى من إزاحة راشد الغنوشى من رئاسة البرلمان".

وعن الخلافات التي كانت بين صفوف المعارضة التونسية، قال "الرحوي" الامضاءات الخاصة بسحب الثقة من راشد الغنوشى تسير بثبات واضح وهذا يعني أن الخلافات في صفوف المعارضة تم تجاوزها، ونحن جميعا هدفنا وأضح ونعمل بجدية لتحقيق الهدف الذى يتمثل في تنحية راشد الغنوشى من رئاسة البرلمان".

وأوضح أنه يعلم جيدا إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى، مؤكدا أن يجب أن تأخذ عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشى مسارها الصحيح.

وتواصل القوى السياسية التونسية، محاولاتها لسحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى، زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- بسبب سوء إدارته للمجلس، فضلا عن استغلال موقعه لتمرير قوانين تخدم جماعته، حيث اقتربت مطالب الإطاحة بـ"الغنوشى" من النصاب القانوني.