بنسبة نجاح 96%.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد، برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وكشف مصدر في تصريحات لمصراوي، أن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية مبشرة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد قليل.

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