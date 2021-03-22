إسرائيل تفرض اغلاقا شاملا على الضفة وغزة بسبب الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 8:52 صباحًا

أعلنت إسرائيل فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وكذلك المعابر مع قطاع غزة، غدًا الثلاثاء؛ لتأمين الانتخابات.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدات على “تويتر”، إنه بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق عام على على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات.

وأضاف أنه سيفرض أيضا إغلاق على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي ( 26 مارس- حتى منتصف يوم السبت 3 أبريل).

وأشار إلى أنه “خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية”.

والأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر 20 ألفا من عناصرها لحماية الانتخابات الإسرائيلية العامة.

ويتوجه أكثر من 6.5 مليون إسرائيلي من أصحاب حق الاقتراع إلى الصناديق الثلاثاء المقبل لانتخاب الكنيست الإسرائيلي رقم 24 في تاريخ إسرائيل.

والانتخابات التي ستجري غدا هي الرابعة في غضون عامين دون استبعاد انتخابات خامسة بعد 3 أشهر.